İstanbul Coffee Festivali ne zaman? Ayrıntılar belli oldu

İSTANBUL COFFEE FESTİVALİ TARİHİ

İstanbul Coffee Festival bu yıl dokuzuncu kez kahve severlerle buluşacak. Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak. 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek festival, ICF Türk Telekom Prime sahnesi ile renklenecek.