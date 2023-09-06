İstanbul Coffee Festivali ne zaman? Ayrıntılar belli oldu

Kahve severlerin heyecanla beklediği İstanbul Coffee Festival, özel tadım ve ikramların yanı sıra, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleri ile katılımcılara kapılarını açacak.
İSTANBUL COFFEE FESTİVALİ TARİHİ
İstanbul Coffee Festival bu yıl dokuzuncu kez kahve severlerle buluşacak. Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak. 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek festival, ICF Türk Telekom Prime sahnesi ile renklenecek.
İstanbul Coffee Festival’e ortalama 130 marka ile 45 bin kişinin katılımı beklenirken, festival kapsamında 30 konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleşecek.
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