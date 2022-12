İstanbul'u deneyimleme kitabı raflarda: Monday to Sunday Istanbul

İstanbul binlerce yıllık tarihi ile büyük imparatorluklara başkentlik yapmış Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası özel bir şehir.

Seda Domaniç ve Sinan Sökmen, İstanbul’da güncel seyahat deneyimi konusunda özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilere yönelik yeni bir kaynak ihtiyacından yola çıkarak, 17 milyon kişinin yaşadığı bu etkileyici megapolü anlatan uluslararası bir seyahat yayını hazırladı.

“Monday to Sunday Istanbul” adlı İngilizce kitap, gezi rehberi formatından uzaklaşıp, İstanbul’un bugününe dair önerilerde bulunuyor.

Kitap, şehrin çok kültürlü zengin tarihine olduğu kadar; sokak yaşantısına, güncel sanatına, değişen gastronomi dünyasına ve yaratıcı ruhuna da odaklanıyor.



KİTAPTA 29 FARKLI RÖPORTAJ YER ALIYOR

Monday to Sunday Istanbul, haftanın yedi farklı günü ve o günlerin farklı zaman dilimleri için özenle seçilmiş deneyimler sunuyor. Deneyimlere güncel bir fotoğraf ve tasarım dili eşlik ediyor. Şehrin önde gelen şefleri, sanatçıları, editörleri, akademisyenleri, mimarları, tasarımcıları ve girişimcileri ile yapılan 29 farklı röportaj da kitapta yer alıyor.

Bu röportajlarda alanında uzman fikir önderleri İstanbul ve şehir kültürüne dair bilgilerini, kişisel rotalarını ve önerilerini paylaşıyor. Şehrin yaratıcı ruhu bu ‘içten gelen’ öngörüler ışığında daha da ortaya çıkıyor.

7 FARKLI BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



Kitap, hem semtlere hem de temalara göre gruplanan yedi farklı bölümden oluşuyor:



1) Monday: The Imperial City; Dört farklı imparatorluğa başkentlik yapmış bu heybetli megapolün çok katmanlı tarihine odaklanıyor.



2) Tuesday: Glamorous Bosphorus; Boğaziçi’nin ışıltılı ve etkileyici dünyasına götürüyor.



3) Wednesday: The ‘Other’ Side; Son dönemde İstanbul’un gastronomi, müzik ve gece hayatı açısından en haraketli sokak kültürünün yaşandığı Kadıköy ile tanıştırıyor.



4) Thursday: So Close but Faraway; Kalabalık bir metropolden sizi bir anda başka zamana, ritme ve mimari dile ışınlayan Adalar’da geçiyor,



5) Friday: Art, Antiques and Activism; İstanbul’da güncel sanatın merkezi olduğu kadar şehrin kültürel hafızasının da saklandığı Beyoğlu bölgesini ele alıyor. Beyoğlu’nun önlemez değişim süreçleri ve dirençli sivil toplum belleği de bölümün temaları arasında yer alıyor.



6) Saturday: Inside the City’s Creative Heart; Moda, tasarım ve çok kültürlü yaşamın odağındaki Nişantaşı, Kurtuluş ve Bomonti’yi keşfe davet ediyor.



7) Sunday: Toward the Black Sea; İstanbul’un Karadeniz’e doğru açılan eşsiz doğasını, metropollerde az rastlanan açık hava aktivitelerini ve Istanbulluların en sevdiği Pazar ritüellerini öne çıkarıyor.



Kitabın küratörlüğünü ve editörlüğünü Seda Domaniç ve Sinan Sökmen üstleniyor. Kitabın tasarımı Ulaş Eryavuz’a, fotoğraf direktörlüğü ise Ekin Özbiçer’e ait. Bu ekibe kitapta uluslarası seyahat yazarları ve tanınmış fotoğrafçılar eşlik ediyor.



Kitaba röportajlarıyla katkıda bulunan isimler arasında Ahmet Uluğ, Alican Kutlay, Aslı Tapucu, Banu Tiryakioğlu, Begüm Kıroğlu, Burak Altıkulaç, Cem Mirap, Cemre Torun, Ceyda Torun, Edwina Sponza, Emirhan Paralı, Engin Ayaz, Erdil Yaşaroğlu, Hasan Çalışlar, Irmak Canevi, Maksut Aşkar, Melis Ağazat, Mehmet Gürs, Mehmet Y. Yılmaz, Nazlı Bozdağ, Nora Fisher-Onar, Sabiha Apaydın Sitare Baras, Şansım Adalı, Valeri Dayan, Vedat Atasoy ve Zeynep Üner yer alıyor.