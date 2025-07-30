İtalyan müziğinin efsanesi Eros Ramazzotti, D Maris Bay’de unutulmaz bir geceye imza attı

27 Temmuz akşamı, dünya müzik sahnesinin en ikonik seslerinden Eros Ramazzotti, izleyicilere etkileyici bir performans sundu. Bu özel gecede; müzik, lezzet ve atmosfer kusursuz bir uyum yakalayarak misafirlere hafızalardan silinmeyecek bir yaz gecesi yaşatıldı.



D Maris Bay’in büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşen Big Art Festival, seçkin davetlileri İtalyan müziğinin efsanevi şarkıları ve gastronomi dünyasının ustalıkla hazırlanmış lezzetleriyle bir araya getirdi. Gün batımı kokteyliyle başlayan gece, Aurora Capri'nin 130 yılı aşan gastronomi mirasını yansıtan özel bir menüyle devam etti. Şef Franco Aversa ve Mia D’Alessio’nun imzasını taşıyan lezzetler, davetlilere Akdeniz’in zarif dokunuşlarla yeniden yorumlanmış tatlarını sundu. Ardından sahne alan Eros Ramazzotti, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicileri adeta büyüledi. Konserin ardından başlayan DJ performansları ise gece boyunca sürdü.



AURORA CAPRİ'DEN AKDENİZ RÜYASI TADINDA BİR MENÜ



Burrata ve kuşkonmaz eşliğinde hazırlanan kırmızı karides carpaccio ile başlayan menü, midye ve kabak kremasıyla zenginleştirilmiş safran aromalı çıtır risotto ile devam etti. Ana yemekte, patates kremasıyla sunulan ızgara Datça levreği, tatlı da ise limon kremalı Capri kek geceye unutulmaz bir gastronomik deneyimle imza attı.



EFSANEVİ BİR YAZ GECESİ



Haziran ayında gerçekleşen Alan Parsons Live Project konserinin ardından D Maris Bay, bu kez Ramazzotti’nin etkileyici sahne performansıyla bir kez daha unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yaptı. 300’ü aşkın seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, doğa, müzik ve rafine lezzetlerin büyüleyici uyumunu bir araya getirdi.



