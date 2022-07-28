İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor: İlk konser 25 Ağustos'ta

Türk pop müziğin unutulmaz gruplarından İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor. Üç müzisyen, yeniden bir araya gelme kararı aldı. Üçlü yıllar sonra ilk kez 25 Ağustos'ta birlikte konser verecek.

İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor: İlk konser 25 Ağustos'ta

Haberler 28.07.2022 - 13:52

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90'lı yılların fenomen grubu İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor.

Üç üniversite arkadaşı İzel, Çelik ve Ercan'ın 1991'de kurduğu grup, yayınladıkları "Özledim" albümüyle kısa sürede büyük popülerlik yakaladı.

Satış rekorları kıran albüm sonrası üçlü, sayısız konser verdi, "Özledim" ve "Dönmelisin" gibi şarkıları listelerde zirveye çıktı.

Sonrasında üç isim müzik kariyerlerine ayrı ayrı devam etme kararı aldı.

Yıllar içinde hayranları tarafından bir araya gelmeleri hep istenen İzel Çelik Ercan, konserlerine 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak.

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