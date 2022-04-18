Jennifer Aniston 20 senedir uykusuz

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini açıkladı.

53 yaşındaki oyuncu, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.



“Uyku yoksunluğunun etkilerini daha gençken pek fark etmiyorsunuz çünkü yenilmez olduğunuzu düşünüyorsunuz” diyen oyuncu, bu konu hakkında endişelendikçe daha da uyuyamadığını fark ettiğini açıkladı.