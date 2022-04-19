Jennifer Garner’a Donny Osmond sürprizi

Jennifer Garner’a çocukluğunun ikonu Donny Osmond sürpriz yaptı. Telefonundan Osmond'un kendisine özel doğum günü kutlama videosunu izlediği sırada Garner bir anda karşısında Osmond'u elinde bir doğum günü pastasıyla buldu.



Osmond, Garner'ın doğum gününü canlı canlı da kutladı. Garner o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Garner, Osmond'la bir buçuk saat geçirdiklerini, sanatçının ona en sevdiği şarkıları söylediğini, sohbet ettiklerini ve çok mutlu olduğunu duyurdu.



GARNER O ANLARI YAYINLADI

