Jiggly Caliente hayatını kaybetti: Ölümünden önce sağ bacağı kesilmişti

Filipin asıllı Amerikalı drag sanatçısı Jiggly Caliente (Bianca Castro-Arabejo), yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, sanatçının ailesi tarafından Pazar sabahı erken saatlerde duyuruldu.



Vefatından yalnızca birkaç gün önce, Bianca'nın ciddi bir enfeksiyon nedeniyle ameliyat olduğu ve sağ bacağının büyük bir bölümünün kesildiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından, sanatçının RuPaul’s Drag Race Philippines’in yeni sezonunda yer alamayacağı bildirilmişti.

''BİRÇOK İNSANIN KALBİNE DOKUNDU''

Jiggly Caliente'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Jiggly Caliente; hayat dolu enerjisi, keskin zekâsı ve samimi kişiliğiyle birçok insanın kalbine dokundu. Fiziksel olarak aramızdan ayrılsa da, yaydığı güzel enerji sonsuza dek bizimle kalacak."

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR GELDİ



Sanat dünyasından pek çok isim de Caliente’nin ölümünün ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Michelle Visage, "Kalbim, ruhum, Jiggly’m... Seni daima seveceğim'' derken, Shangela ise "Her zaman sıcakkanlı ve harika bir ruhtun. Bu yolculukta seni bir kardeş olarak görmek büyük bir nimetti'' şeklinde konuştu. Sanatçının, hayranları da Jiggly Caliente'yi kaybettikleri için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti.



