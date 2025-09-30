JK Rowling-Emma Watson tartışmasında yeni perde: "Ne kadar bilgisiz olduğunun farkında bile değil"

Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, serinin filmlerinde başrolü oynayan Emma Watson’ı “ne kadar cahil olduğunun farkında olmayacak kadar cahil” olmakla suçladı.



İkili arasında trans hakları üzerinden uzun süredir devam eden ağız dalaşı, Rowling’in sosyal medya paylaşımıyla yeniden alevlendi.



Harry Potter filmlerinin başrol oyuncuları Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint, son yıllarda yaptıkları açıklamalarla trans bireylerin haklarını desteklemiş ve bu nedenle yazarla aralarına mesafe koymuştu.



Daha önce transfobi suçlamalarını reddeden Rowling, Watson’ın geçen hafta katıldığı bir podcast yayınındaki sözlerine yanıt verdi.



Sky News kanalının aktardığına göre Watson programda, "En büyük dileğim, benimle aynı fikirde olmayanların da beni sevmeye devam etmesi ve ben de aynı fikirde olmadığım insanları sevmeye devam edebilmem" demişti.



'NE KADAR BİLGİSİZ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL'



Rowling, X hesabından paylaştığı 600’den fazla kelimelik yazısında Watson için, “Servet ve şöhretin koruması olmadan yetişkinlik yaşamamış diğer pek çok kişi gibi Emma da gerçek hayata dair o kadar az deneyime sahip ki ne kadar bilgisiz olduğunun farkında bile değil” ifadelerini kullandı.



Yazar, Watson’ın hiçbir zaman evsizler barınağına ihtiyaç duymayacağını ya da karma cinsiyetli bir hastane koğuşuna yerleştirilmeyeceğini belirtti.



Rowling, “Emma’yı ünlü yapan kitabı yazarken yoksulluk içinde yaşıyordum. Bu yüzden Emma’nın ayrıcalıkları olmayan kadınlar ve kızlar için kadın haklarının gasp edilmesinin ne anlama geldiğini kendi hayatımdan biliyorum” diye konuştu.



BAFTA SAHNESİNDEKİ SÖZLER KIRILMA NOKTASI OLDU



Rowling, Harry Potter oyuncularına karşı hâlâ “korumacı bir his” taşıdığını ancak Watson ile ilişkilerinde bir kırılma noktası yaşandığını aktardı.



Yazar, bu noktanın Watson’ın 2022’deki Bafta töreni sahnesinde sarf ettiği “Buradaki tüm cadılar için geldim” sözleriyle başladığını belirtti.



Rowling, aynı dönemde Watson’ın kendisine "Yaşadıkların için üzgünüm” yazılı bir not gönderdiğini de açıkladı. Ancak yazar, bu notun kendisine yönelik ölüm, tecavüz ve işkence tehditlerinin en yoğun olduğu bir zamanda geldiğini söyleyerek, “Emma, kamuoyu önünde yangına körükle gittikten sonra bir satırlık nezaket gösterisinin bana sempatisini kanıtlayacağını düşündü" dedi.



Watson, 2020 yılında Rowling’in tartışma yaratan paylaşımları üzerine sosyal medya hesabından, "Trans takipçilerim bilsin ki ben ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok insan sizi görüyoruz, size saygı duyuyoruz ve sizi olduğunuz gibi seviyoruz" açıklamasını yapmıştı.



TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?



JK Rowling ile Harry Potter serisinin oyuncuları arasındaki görüş ayrılığı, yazarın 2020 yılında yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna yansımıştı.



Rowling, "menstrüasyon yaşayan bireyler" ifadesinin kullanıldığı bir makaleyi alıntılayarak, “‘Menstrüasyon yaşayan bireyler.’ Bunun için bir kelime vardı sanki. Neydi? Kadın mıydı?” diye yazmıştı.



Bu paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine Rowling, “Eğer biyolojik cinsiyet gerçek değilse, kadınların yaşamış olduğu gerçeklik tuzla buz olur” ifadelerini kullanmış ve trans bireyleri sevdiğini ancak biyolojik cinsiyet tanımının korunması gerektiğini belirtmişti.



Rowling’in bu açıklamaları, serinin oyuncularından net tepkilerle karşılandı.



Daniel Radcliffe, LGBTQ+ intihar önleme kuruluşu Trevor Project aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Trans kadınlar kadındır. Aksi her türlü ifade trans bireylerin kimlik ve onurunu yok sayar” dedi.



Emma Watson da trans topluluğuna destek veren bir mesaj yayımladı.



Watson, kısa süre önce katıldığı Jay Shetty’nin podcast programında Rowling ile ilişkisine dair daha kişisel bir yorumda bulundu.



News Nation'ın aktardığına göre Watson, “Yaşadığım deneyim, sahip olduğum sevgi, destek ve görüşlerim, Jo’yu ve onunla yaşadığım kişisel anıları önemsediğim gerçeğini ortadan kaldırmaz” diye konuştu.



Oyuncu, “Kimse vazgeçilebilir değildir. Herkes en azından onur ve saygıyla muamele görmeli” ifadelerini kullandı.



WATSON VE RADCLIFFE TARTIŞMADAN ÇEKİLİYOR



Öte yandan Emma Watson ve yine Harry Potter oyuncularından olan Daniel Radcliffe'in, yazar JK Rowling ile kamuoyu önünde yaşadıkları tartışmalardan çekilme kararı aldığı bildirildi.



Gazeteci Rob Shuter'ın Substack bülteninde yer verdiği haberine göre iki oyuncu da yaptıkları her açıklamanın Rowling tarafından yeni bir karşı yanıta neden olduğunu ve tartışmayı alevlendirdiğini düşünüyor.



Haberde görüşlerine yer verilen bir kaynak, durumu “Kazanma şansları yok. Ne zaman yorum yapsalar, Rowling yanıt veriyor. Artık geri çekilmekten başka çareleri yok” sözleriyle özetledi.



Haberde, Watson'ın son açıklamalarıyla uzlaşmacı bir tavır sergilemeye çalıştığı ancak bu yaklaşımın Rowling tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.



Rowling, Watson'ın bu tutum değişikliğini samimi bulmadığını şu sözlerle ifade etti:



"Asıl ironi şu ki, Emma son röportajında beni sevdiğini ve önemsediğini söylemeye karar vermeseydi -ki bu tutum değişikliğini, hakkımdaki sert eleştirilerin artık eskisi kadar revaçta olmadığını fark ettiği için benimsediğini düşünüyorum- bu kadar dürüst olmazdım."



Haberde, Radcliffe'in de benzer şekilde, yapacağı her yorumun Rowling'in yeni bir açıklamasına zemin hazırlayacağı endişesini taşıdığı aktarıldı.



Bu gelişmelerin ardından oyuncuların, yıllardır süren polemiği daha fazla körüklememek adına sessiz kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

