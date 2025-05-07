Josh Hartnett yeni filminde dublör kullanmadığını itiraf etti

46 yaşındaki Hartnett, "29 yaşımdan beri aksiyon sahnelerinde yer almadım. Bunun altından kalkabileceğime inanan birilerinin olması gerçekten çok heyecan vericiydi'' dedi.

Fiziksel anlamda zorlu bir çekim sürecinden geçen Hartnett, tüm dövüş sahnelerinde kendisi rol aldı. Yakın zamanda Trap filmiyle de adından söz ettiren Hartnett, "Harika bir dövüş ekibimiz vardı. Arkadaşlar bana her adımımda yardımcı oldular" şeklinde konuştu.



Fight or Flight filminde Hartnett'e Katee Sackhoff ve Charithra Chandran gibi isimler eşlik ediyor. Senaryosunu Brooks McLaren ve D.J. Cotrona'nın yazdığı filmde, Hartnett Lucas Reyes karakterine hayat veriyor.



Fight or Flight filmi, 9 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.