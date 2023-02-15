K-pop gruplarından Türkiye ve Suriyeli depremzedelere yardım

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye’de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Güney Kore’de Türkiye’deki ve Suriye’deki depremzedeler için devam eden yardım kampanyalarına ünlüler de katıldı.

Ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS'in üyesi Jimin ve J-Hope, iki ülkedeki çocuklara yönelik acil yardım kampanyasında kullanılmak üzere UNICEF Kore Komitesine 100 milyon won (1 milyon 500 bin TL) bağışta bulundu. Komiteden yapılan açıklamada, bağışların özellikle depremden etkilenen çocukların beslenmesi, içme suyu, hijyeni ve korunması için kullanılacağı ifade edildi.



Ünlü müzik grubu BTS ayrıca Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği'ne de 100 milyon won (1 milyon 500 bin TL) bağışladı. Paranın tıbbi malzeme, yiyecek ve giyecek gibi yardım malzemelerinin yanı sıra afetin vurduğu bölgelerin yeniden inşası için kullanılacağı belirtildi.



TWICE GRUBUNDAN 3 MİLYON LİRA

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından yapılan açıklamada ise K-pop grubu TWICE'ın 200 milyon won (3 milyon TL) bağışladığı duyuruldu. Gruptan yapılan açıklamada, “Felaketten zarar gören herkese başsağlığı diliyor, hayatta kalan çocuklar ve ailelerinin günlük rutinlerine dönebilmelerini içtenlikle diliyoruz” denildi.