Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması malzemeleri ve tarifi

Mardin'in asırlardır değişmeyen geleneği olan kaburga dolması, özellikle bölgede bayram kahvaltısında tüketiliyor. Asırlardır her evde bayram öncesi kuzu kaburgası alınıp üç tarafı dikilerek hazırlanıyor. Peki, kaburga dolması nasıl yapılır? İşte kaburga dolması malzemeleri ve tarifi...

Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması malzemeleri ve tarifi

Oğlak ya da kuzunun sağ kaburgasıyla hazırlanan ve yapımı saatler süren Coğrafi İşaret Tescilli kaburga dolması, Mardinliler tarafından sıklıkla bayramlarda yapılıyor. Badem, pirinç ve kuşbaşı etin de içinde yer aldığı "haşu" diye tabir edilen içliğin, kaburganın içine koyulup dikildikten sonra 3 saate yakın bir süre pişirilmesi ile yapılan kaburga dolması, Mardin’in favori lezzetleri arasındadır.

Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması malzemeleri ve tarifi - 1

KABURGA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı sıvı yağ
500 gr kuşbaşı et
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tuz
1 adet limon
250 gr pirinç
100 gr badem
1 demet maydanoz

Hazırlanışı:

Kaburga iyice yıkanır. Sonra içi oyulur ve üç tarafı dikilir. Diğer yanda kuşbaşı kavrulur. Üzerine yıkanmış pirinç bırakılır. Etle birlikte çevrilir. Sonra 1 su bardağı su eklenip pişirilir. Ateşten alınıp karabiber, yeni bahar, tuz ilave edilir ve hazırlanan harç kaburganın içine doldurulup diğer yanı dikilir. Üzeri limon suyu ile ovulur. Tencerenin içinde kızartılır. Üzerine yarım örtecek şekilde su ilave edilir, tuz eklenir. Kısık ateşte en az 2-3 saat pişirilir. Sıcak suda kabukları soyulan bademler tavada kavrulduktan sonra üzerine bırakılır ve servise hazırlanır.

N-LIFE HABERLERİ

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