Serdar Akar’ın yönettiği Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı 'Kadınlara Mahsus' filminin afişi yayınlandı.

Yapımcılığını Limit Yapım’ın üstlendiği filmin senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Kadınlara Mahsus, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen sekiz kadının hikayesini anlatıyor. “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla vizyona girecek olan 17 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

