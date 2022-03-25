Kadir İnanır'ın hayatı belgesel oluyor

Usta sanatçı Kadir İnanır, hayatının belgesel olacağını açıkladı.

Kadir İnanır'ın hayatı belgesel oluyor

Haberler 25.03.2022 - 11:05

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Kadir İnanır taburcu oldu

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Sağlıklı günlerine dönen  (72), Yeniköy'de görüntülendi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İnanır, "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Usta oyuncu, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" açıklamasında bulundu.

Kadir İnanır
Kadir İnanır

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