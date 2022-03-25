Kadir İnanır'ın hayatı belgesel oluyor

Sağlıklı günlerine dönen Kadir İnanır (72), Yeniköy'de görüntülendi.



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İnanır, "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.



Usta oyuncu, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" açıklamasında bulundu.