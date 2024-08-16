Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile evliydi: Esin Çepni kimdir?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Katıldığı İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyurdu. Yarışmaya 2016 yılında katılmıştı. Çepni, 2021 yılında ise Bilan Hancı ile evlendi. Çift 2023 yılında evliliklerini noktaladı. 2022'de bir kez yollarını ayırmalarına rağmen ilişkilerine bir şans daha veren ikili, Bilal Hancı'nın Esin Çepni'yi aldatması ve Çepni'nin bu görüntüleri yaymasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Lisanslı makyaj uzmanı olan Esin Çepni, sosyal medyayı da aktif bir biçimde kullanıyor. Esin Çepni - Bilal Hancı sık sık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündem oluyordu.