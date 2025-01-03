Kandıralı Ferdi kimdir? Şarkıları yanlış söylemesiyle bilinen Kandıralı Ferdi'nin hayatı

Kandıralı Ferdi, gerçek adıyla Ferdi Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve şarkıları kendine özgü bir şekilde yanlış söyleyerek sosyal medyada ün kazanan bir fenomendir.



Kendini "sıfır dil bilen adam" ve "şarkıları unutturan adam" olarak tanıtan Ferdi, 27 yaşındadır.



Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekmiştir. Bu yayında, Ortaç'ın "İki Deli" şarkısını kendine has bir yorumla seslendirmiş ve ünlü şarkıcıyı şaşırtmıştır.



18 yaşında verdiği bir röportajda, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim okumak, öğrenmek, şarkı söylemek. Şarkıcı olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştır.



Sosyal medyada aktif olan Ferdi'nin Instagram hesabı "kandiraliferdi"dir.