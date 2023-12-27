Kapadokya yeni yılda ziyaretçi rekorunu aşmaya hazırlanıyor

"BURADA APAYRI BİR TARİH YATIYOR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, 6 Şubat depremleri nedeniyle yılın ilk yarısında görülen sakinliğin haziran ayı itibarıyla yerini yoğunluğa bıraktığını belirtti.



Bölgede 2023 yılında ziyaretçi rekoru kırıldığını anımsatan Aldemir, şöyle devam etti:



"Turizmciler olarak 2023 yılının iyi bir yıl olduğunu düşünüyoruz, sayılar da zaten bize bunu gösteriyor. 2024'e girerken yılbaşı ile Kapadokya bölgesindeki otellerde yüzde 90'lara yakın doluluğu yakaladık. Bunu, 2024'ün göstergesi olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki yılda olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bunun da üstüne çıkarak turizmde yeni rekorlar kıracağımızı ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Eğer deniz, kum, güneş turizminden bahsedersek dünyanın her tarafında bulabiliriz ya da 60 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık birçok yapıt görebiliriz. Ama burada 60 milyon yıllık bir tarih var, doğa oluşumları var ve birçok aktivitenin yapılabildiği bir bölgedeyiz. Burada dünyanın hiçbir yerinde olmayan apayrı bir tarih yatıyor."