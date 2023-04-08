Kapadokya’da ziyaretçi sayısı artıyor

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI



52 bin 101 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken, Zelve ören yerini 41 bin 908 kişi, Kaymaklı yeraltı şehrini 23 bin 241 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın aynı döneminde 133 bin 166 turist ziyaret etmişti.

Kapadokya bölgesinin dünyanın en güzel merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinin her geçen gün bilinirliğinin ve tercih edilirliğinin daha da arttığını ifade etti.

Vali Becel, “2022 yılı her ay için toplamda da rekorlar yılı oldu. 2022 yılında 4 milyon civarında ziyaretçimiz oldu. 2022 yılının son aylarında 2023’ün daha iyi olacağını öngörüyorduk" dedi.