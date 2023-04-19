Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

Aksaray ve Kapadokya bölgesinin başlangıcı sayılan Ihlara Vadisi bahar ayı itibari ile kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor.

Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. Bölge, Türkiye'ye bahar tatiline gelen Endonezya, Hindistan, Rusya Çin, Amerikalı ve Avrupa’dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.