Kapadokya’nın gözdesi Selime Katedrali'nde bahar yoğunluğu

HER MEDENİYETTEN ZİYARETÇİMİZ VAR



Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ziyaretlerinde özellikle Endonezya ve Hindistanlı turistlerin yoğunlukta olduğunu belirten tur rehberi Aytunç Değirmenci, ''Gelen misafirlerimize buraları gezdirip, hangi yüzyıllarda hangi dinlerin burada yaşadığını tanıtıyoruz. Katedral demek dini okul demektir. Burada din öğretimi yapılmıştır. Çok eski zamanlarda ise barınak ve yerleşim yeri olarak da kullanılmıştır. Selçuklular zamanında kervansaray olarak kullanılmıştır. Her medeniyette değişik görevler üstlenmiştir. Her odanın burada ayrı bir görevi var. Şaraphane, sığınak, katedralin, kütüphane, gözlem odalarıyla içerisinde kiliseler var" dedi.