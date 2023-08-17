Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri neler?

KARA MANTAR NEDİR?

Çok nadir görülen bir enfeksiyon olan kara mantar (mukormikoz) genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkileyen kara mantar, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde tehlikeli olabilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?



Kara mantari nsandan insana bulaşmıyor ancak havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.



Uzmanlar, insan vücudunda birçok bakter ve mantar olduğunu fakat bağışıklı sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.



