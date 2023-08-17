Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri neler?

Halk arasında kara mantar olarak bilinen “mukormikoz”,  özellikle de bağışıklık sistemi düşük olan bireyler, kronik hastalığı bulunanlar için risk oluşturabiliyor.  İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan hastalık Mısır, Irak ve Meksika'da görülmüştü. Peki, kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri neler?

Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri neler?

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

Kara mantar (mukormikoz) hastalığı nedir, belirtileri neler? - 1

KARA MANTAR NEDİR?

Çok nadir görülen bir enfeksiyon olan kara mantar (mukormikoz) genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkileyen kara mantar, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde tehlikeli olabilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Kara mantari nsandan insana bulaşmıyor ancak havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.

Uzmanlar, insan vücudunda birçok bakter ve mantar olduğunu fakat bağışıklı sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.


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