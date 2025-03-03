‘’Karaca bu sene de Hollywood’da yıldızlarla aynı masada’’

Tüm dünyanın merak ettiği o görkemli ödül töreninin ardından verilen partinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck bu sene de Karaca’yı tercih etti.



Bir Türk markası ikinci kez, dünyanın her tarafında ilgiyle takip edilen görkemli ödül töreninde yer almaya hazırlanıyor. Ülkemizde benzersiz tasarımlara imza atan Karaca, tasarladığı Red Carpet Collection serisiyle bir kez daha ünlü yıldızların masasına konuk oluyor.