‘’Karaca bu sene de Hollywood’da yıldızlarla aynı masada’’
Ülkemizin önde gelen züccaciye markalarından olan Karaca, bizleri gururlandırmaya devam ediyor.
Tüm dünyanın merak ettiği o görkemli ödül töreninin ardından verilen partinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck bu sene de Karaca’yı tercih etti.
Bir Türk markası ikinci kez, dünyanın her tarafında ilgiyle takip edilen görkemli ödül töreninde yer almaya hazırlanıyor. Ülkemizde benzersiz tasarımlara imza atan Karaca, tasarladığı Red Carpet Collection serisiyle bir kez daha ünlü yıldızların masasına konuk oluyor.
Ödül törenlerine alışan ve masadaki yıldızların da yıldızı olmaya devam edecek gibi gözüken Karaca; ödül gecesindeki tabaklara yine Karaca diyor ve ödül törenleriyle yan yana gelme hedefini yineliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life N-Lezzetler
- Haber
- Ntvpara
- Mutfak