Kartal Özson kimdir? Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hayat veriyor

Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olan Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya geldi. Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırmıştı. Özson, bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir’e hayat verdi.

ORHAN GAZİ HAKKINDA

Orhan Gazi veya Orhan Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. 1326 ile 1362 yılları Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı beyliği, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır.