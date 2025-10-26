Katy Perry ile Justin Trudeau ilişkilerini resmen duyurdu

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Justin Trudeau, Paris’te birlikte katıldıkları bir etkinlikte ilk kez kırmızı halıda el ele görüntülendi.



TMZ’nin paylaştığı görüntülere göre, 41. yaş gününü kutlayan Perry, Le Crazy Horse adlı ünlü kabare kulübünden kırmızı bir elbise içinde ayrılırken, 53 yaşındaki Trudeau siyah takım ve tişört kombiniyle dikkat çekti. Paparazzilerin “Happy Birthday” şarkısı eşliğinde uzattığı gülleri alan çift, gazetecilere açıklama yapmadan araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

ORLANDO BLOOM İLE NİŞAN BOZULDU

Bu görüntüler, yaz aylarından bu yana süren aşk söylentilerini doğruladı. Perry, yaklaşık on yıllık birlikteliğinin ardından haziran ayında aktör Orlando Bloom ile nişanını bozmuştu. Temmuzda Perry ve Trudeau’nun Montreal’de akşam yemeğinde birlikte görülmesi, söylentilerin fitilini ateşlemişti.



Eylül ayında Kaliforniya açıklarında bir teknede öpüşürken görüntülenen ikili, böylece ilişkilerini resmen kamuoyu önüne taşımış oldu.

"TRUDEAU'YA GERÇEKTEN AŞIK"

Perry’ye yakın bir kaynak, The Daily Beast’e yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının “Trudeau’ya gerçekten aşık olduğunu” ve “çok mutlu bir dönemde” bulunduğunu söyledi.



Trudeau, on yıllık başbakanlık görevini mart ayında tamamlamış ve siyasetten çekilmişti.