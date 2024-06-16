Kayıp uygarlığa ait 2 bin 500 yıllık antik taş keşfedildi

21 FARKLI İŞARET DİZİSİ



İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), üzerinde savaşçı figürlerinin de bulunduğu tablet çerçevesinde çizilmiş 21 işaret dizisi tespit etti.



Barselona Üniversitesi araştırmacısı Joan Ferrer i Jané, bilinen bir dizinin işaretleriyle uyumlu başka vuruşların da görüldüğünü söyledi. "Bu alfabenin 27 işareti var ve bugüne kadar bildiğimiz tek eksiksiz alfabe" diye ekledi.



Ancak, kenarlarından birinde üçgen bir parçanın eksik olduğunu belirten uzamanlar bölünmüş alanda en az 6 işaretin kaybolmuş olabileceğini söyledi.



BİR PARÇASI EKSİK



Eksik parçanın içinde antik dilin daha fazla parçasını ortaya çıkarma potansiyeli olabileceğini söyleyen araştırmacı, "Eğer tamamen simetrik olsaydı ve işaretler levhanın dört kenarından üçünü tamamen kaplasaydı 32 işarete ulaşabilirdik" dedi.



Kazılara liderlik eden Mérida Arkeoloji Enstitüsü’nden arkeolog Esther Rodríguez González, “Bu keşif yarımada arkeolojisinde eşsiz bir örneği temsil ediyor ve bizi Tartessos’ta bugüne kadar görünmeyen zanaatkarlık süreçlerine dair bilgilere bir adım daha yaklaştırıyor.” diyor.