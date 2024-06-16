Kayıp uygarlığa ait 2 bin 500 yıllık antik taş keşfedildi

İspanya'daki arkeologlar kısa bir süre önce Rosetta Taşı'ndan yaklaşık 400 yıl öncesine yazılı antik kaya levhası ortaya çıkardı.
Fox News'in haberine göre, İspanya'nın güneybatısındaki keşfin antik Paleo-Hispanik Tartessos uygarlığı ile ilişkili olduğuna inanılıyor.
Tartessos halkı, İber yarımadasına ilk kez MÖ 8. yüzyılda yerleşen ve ayrıntılı yazı sistemleriyle tanınan eski bir uygarlıktı. M.Ö 4. yüzyılda gizemli bir şekilde ortadan kayboldular. Yüzyıllar boyunca kalıntılarının bulunmaması nedeniyle "kayıp" toplum olarak adlandırılıyor.
Badajoz eyaletinin Casas del Turuñuelo bölgesindeki bir arkeolojik alanda keşfedilen 20 santimetre kayanın M.Ö. 600 gibi erken bir tarihte yontulduğuna inanılıyor. Bu, M.Ö. 196'da Mısır'da bulunan Rosetta Taşı'ndan yüzlerce yıl öncesine denk geliyor.
21 FARKLI İŞARET DİZİSİ
İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), üzerinde savaşçı figürlerinin de bulunduğu tablet çerçevesinde çizilmiş 21 işaret dizisi tespit etti.
Barselona Üniversitesi araştırmacısı Joan Ferrer i Jané, bilinen bir dizinin işaretleriyle uyumlu başka vuruşların da görüldüğünü söyledi. "Bu alfabenin 27 işareti var ve bugüne kadar bildiğimiz tek eksiksiz alfabe" diye ekledi.
Ancak, kenarlarından birinde üçgen bir parçanın eksik olduğunu belirten uzamanlar bölünmüş alanda en az 6 işaretin kaybolmuş olabileceğini söyledi.
BİR PARÇASI EKSİK
Eksik parçanın içinde antik dilin daha fazla parçasını ortaya çıkarma potansiyeli olabileceğini söyleyen araştırmacı, "Eğer tamamen simetrik olsaydı ve işaretler levhanın dört kenarından üçünü tamamen kaplasaydı 32 işarete ulaşabilirdik" dedi.
Kazılara liderlik eden Mérida Arkeoloji Enstitüsü’nden arkeolog Esther Rodríguez González, “Bu keşif yarımada arkeolojisinde eşsiz bir örneği temsil ediyor ve bizi Tartessos’ta bugüne kadar görünmeyen zanaatkarlık süreçlerine dair bilgilere bir adım daha yaklaştırıyor.” diyor.
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