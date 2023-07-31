Kayseri yağlaması (Şebit) nedir, nasıl yapılır? Malzemeleriyle Kayseri yağlaması tarifi

Hamur için:



1 kg buğday unu

22 g tuz

17 g kuru maya

2 adet küp şeker

450 ml ılık su

55 ml zeytinyağı

30 g sulu yoğurt



Kıymalı harç için:



500 g kıyma

3 adet kuru soğan

3 orta boy domates

6 adet yeşilbiber

16 g domates salçası

4 g biber salçası

92 ml zeytinyağı

Karabiber, kırmızı toz biber, tuz (tercih edilen miktarda)



Hamurun yoğrulması:



Un, bir kabın içine konur ve ortası bir havuz gibi açılarak şeker, ılık su ile kabartılmış maya, sıvı yağ, tuz ve yoğurt ilave edilerek karıştırılır. Üzerine azar azar ılık su eklenip yumuşak bir hamur olana kadar yoğrulur. Hamur

ele yapışmayacak kıvama gelince üstü kapatılarak hamur miktarı iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakılır.



Hamurun açılması:



Mayalanan hamur avuç içi büyüklüğünde bezelere ayrılır, üzeri bir bezle kapatılarak 10 dakika dinlendirilir.



Bezeler hamur tahtası üzerinde hafifçe unlanarak, merdane ya da oklava ile çapı 22-26 cm, kalınlığı 0,2-0,5 cm olacak şekilde teker teker açılır.



Hamurun pişirilmesi:



Açılan yufkalar oklavaya sarılıp kızgın sac ocak veya büyük bir tavaya yapışmayacak şekilde yayılarak yüzeylerinde hafif kahverengi benekler oluşana kadar önlü arkalı pişirilir. Yufkaların kurumaması için pişirme

süresine dikkat edilmelidir. Bu şekilde pişirilmiş yufkalara Kayseri’de “şebit” adı verilir. Şebitler diğer bezeler de açılıp pişirilene kadar kurumaması için bir bez altında biriktirilir.



Kıymalı harcın hazırlanması:



Kıyma derin bir tavada yağla hafifçe sotelenir, ince doğranmış soğanlar ilave edilerek kavrulur. Kavurma işlemi devam ederken önce biber ve salça, daha sonra rendelenmiş domates eklenir. Son olarak azar azar su, tuz, kırmızı toz biber ve toz karabiber eklenerek 5-6 dakika daha pişirildikten sonra harç ocaktan indirilir.



Yağlama işlemi:



Şebitlerden biri geniş bir kaba konur. Üstüne 65-70 g kıymalı harç konur ve harcın şebitin tüm yüzeyine yayılarak şebitin yağlanması sağlanır. Tüm şebitler bir sıra kıymalı harç ve bir sıra şebit olacak şekilde üst üste

dizilir. Bu şekilde yağlama işlemi tamamlanır. Ancak üstte kalan şebitler aşağıdakilere göre daha kuru olabileceğinden, alttaki ile üstteki şebitlerin yeri değiştirilir. Bu işlemden sonra Kayseri Yağlaması 4 eşit parçaya kesilir. Kayseri Yağlaması tercihe göre sarımsaklı ya da sade yoğurt ile servis edilir.