Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
Kenan Işık'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

Kenan Işık'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

Haberi Görüntüle

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti.

Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

31 Mart'ta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak
Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık kimdir? Ünlü sunucu Kenan Işık ne zaman hastalandı, kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatı hakkında bilgiler

Kenan Işık kimdir? Ünlü sunucu Kenan Işık ne zaman hastalandı, kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatı hakkında bilgiler

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...