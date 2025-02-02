Kenan Koçak kimdir? Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 İstanbul doğdu. Eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, meslek olarak başla bir alana yöneldi.



Mezun olduğu bölüm dışında farklı bir meslek dalında çalışan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.



1 Aralık tarihinde Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak, 9 Şubat 2020 tarihinde dünya evine girdi.



Merve Özbey ile 5 yıllık evliliği olan Kenan Koçak'ın bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.