Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar)

Kendi Düşen Ağlamaz ekran macerasına başladı. Eğlenceli konusuyla öne çıkan dizi, her perşembe dizi severlerle buluşacak. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar)

Yaz sezonu dizilerinden Kendi Düşen Ağlamaz, 22 Haziran Perşembe günü izleyicilerle buluştu. Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar) - 1

Genç ve deneyimli bir araya getiren Kendi Düşen Ağlamaz, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncuları kimler? (Kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar) - 2

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan’ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize’nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize’ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize’nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.

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