Kerem Görsev kimdir? Caz piyanisti Kerem Görsev kaç yaşında ve nereli?

Kerem Görsev'in kim olduğu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Kerem Görsev kimdir? Caz piyanisti Kerem Görsev kaç yaşında, nereli?



Kerem Görsev, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladı ve 1972’den itibaren İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam etti.



Caz tutkusu konservatuvar yıllarında gelişen Görsev, ilk albümünü yayınlayana kadar Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis ve Harvey Thompson gibi caz müzisyenleriyle çeşitli caz kulüplerinde sahne aldı.



1994 yılında ilk albümü Hands and Lips’i yayımlayan sanatçı, 30 yılı aşkın kariyerinde 18 albüm çıkardı ve önemli başarılara imza attı. 2010 yılında yayınladığı Therapy albümü, 2011’de “Büyük Caz Orkestraları” kategorisinde Grammy aday adayı oldu.



Sanatçı, albüm kayıtlarını Londra’daki Abbey Road Studios, Los Angeles’taki United Records gibi dünyaca ünlü müzik stüdyolarında gerçekleştirdi. Londra Filarmoni, Los Angeles Strings, Prag Filarmoni ve St. Petersburg Filarmoni orkestralarıyla işbirliği yaparak caz müziğini senfonik boyutta dinleyicilerle buluşturdu. Ayrıca, Alan Broadbent, Ernie Watts ve Joe LaBarbera gibi Grammy ödüllü caz müzisyenleriyle hem albüm kayıtlarında çalıştı hem de Türkiye’de birçok konser ve caz festivalinde sahne aldı.



1998 ve 2003 yıllarında New York’ta kaydettiği Warm Autumn ve Meeting Point albümlerinde Russell Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett, Marcus Strickland, Eric Revis ve JD Allen ile çalıştı ve bu müzisyenlerle Türkiye’de konserler verdi.



Marciac, Umbria, Pescara, Bologna, Vilnius, Lviv, Makedonya, İslamabad ve Bakü gibi uluslararası caz festivallerinde sahne alan Görsev, New York, Londra, Kopenhag, Münster, Coesfeld, Hamburg, Köln, Stuttgart ve İslamabad gibi birçok şehirde de müzikseverlerle buluştu.



Bunun yanı sıra, 1997’den bu yana sürdürdüğü Kerem Görsev’le Caz adlı televizyon programı ve uzun yıllar devam eden radyo yayınlarıyla caz müziğinin Türkiye’de yaygınlaşmasına ve tanınmasına büyük katkı sağladı.