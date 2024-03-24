Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru (final sorusu) ne, cevabı açıklandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu için araştırmalar başladı. Sorunun yayınlanmasının ardından cevabına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru (final sorusu) ne, cevabı açıklandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru (final sorusu) ne, cevabı açıklandı mı?

Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, bu akşam Milyoner’de 5 milyon TL değerindeki 13. soruyu yanıtlamaya çalışacak.

Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki final sorusu açıldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI

Bakara suresinde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Doğru Cevap:

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