Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru (final sorusu) ne, cevabı açıklandı mı?

Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, bu akşam Milyoner’de 5 milyon TL değerindeki 13. soruyu yanıtlamaya çalışacak.



Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.



KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU



Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki final sorusu açıldı.



KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI



Bakara suresinde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?



A: Mercimek



B: Soğan



C: Nohut



D: Sarımsak



Doğru Cevap: