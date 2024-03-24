Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru (final sorusu) ne, cevabı açıklandı mı?

Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, bu akşam Milyoner’de 5 milyon TL değerindeki 13. soruyu yanıtlamaya çalışacak.
Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU
Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki final sorusu açıldı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI
Bakara suresinde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
A: Mercimek
B: Soğan
C: Nohut
D: Sarımsak
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