Kirli Sepeti dizisi oyuncuları kimler? İşte Kirli Sepeti dizisinin konusu ve kadrosu

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği yeni dizi Kirli Sepeti 24 Eylül Pazar günü ekran yolculuğuna başladı. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.
KİRLİ SEPETİ KONUSU
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...
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