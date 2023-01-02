Kış hastalıklarından korunmada etkili 15 kural

Havadaki ısı değişimi, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor, özellikle astım ve solunum yolu alerjisi olan kişilerin her türlü solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alerjisi olmayan kişilere göre çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu kişiler gribe daha kolay yakalanabiliyor. Grip, mevcut alerjileri tetikliyor ve kişi hem grip hem de alerji ile mücadele etmek durumunda kaldığı için vücudun savunma sistemi düşüyor. Savunma sistemindeki zayıflama, hastalığın daha geç iyileşmesine ve daha fazla ilaç kullanımına neden olduğundan kronikleşme durumunda yaşam kayıplarına bile yol açabiliyor.



ALERJİK HASTALIKLAR DA TETİKLENEBİLİR



Kış mevsiminde grip, sinüzit, larenjit, bronşit ve zatürre gibi alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla görülür. Solunum yolu enfeksiyonlarında halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı, hapşırma, öksürük, ateş, burun akıntısı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu aylarda yaşanan alerjiler de benzer belirtilerle ortaya çıkabilir. Yağışlara bağlı olarak nem oranın artması ve mevsime özgü bazı polenler de alerjik hastalıkları tetikler. Alerjik bünyesi olan kişilerin mümkün olduğunca açık havada vakit geçirmemesi ve özellikle ormanlık, çimenlik, ağaçların bol olduğu yerlerde uzun süre bulunmaması önerilir.



ENFEKSİYONA KARŞI YETERLİ SU TÜKETİMİ ŞART



Vücut direncini yüksek tutmanın en önemli yollarından biri de dengeli beslenmedir. Öğünler atlanmadan karbonhidrat ve protein dengesi gözetilerek beslenme düzeni ayarlanmalıdır. Özellikle taze meyve ve sebze tüketimine önem verilmelidir. Ayrıca günde ortalama 2,5 litre su tüketilmelidir. Toksin atımını ve vücudu canlandırmak için hayati önem taşıyan su, solunum yolunun nemli kalmasını da sağlar. Solunum yolunda oluşan kuruma, enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır.



3 GÜN GEÇMEYEN ATEŞ VARSA DİKKAT!



Kış aylarında sıklıkla görülen grip tedavi edilmediğinde hızla alt solunum yollarına ilerleyerek virüse bağlı zatürreye neden olabilir. Griple karıştırılıp tedavisinde geç kalındığı zaman da zatürre hayati tehlike yaratabilir. 3 gün geçmeyen yüksek ateş ve durum bozukluğu da zatürrenin en önemli belirtileri arasındadır.



AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMEK ÖNEMLİ



Havalar soğuk olsa da açık havada zaman geçirmek hem güneşten daha fazla yararlanmaya, hem de mevsimsel depresyondan korunmaya yardımcı olur. Çünkü bazı hormonlar, bu mevsimde güneşin azalmasıyla birlikte daha çok salgılanır. Bu da kişiyi daha depresif bir duygu durumuna sokar. Ancak özellikle solunum yolu alerjisi olan kişilerin çevresel faktörlere karşı kendilerini korumaları da önem taşır.



KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUNMA ÖNERİLERİ



. Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et gibi proteinden zengin gıdaların tüketin.

. Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt gibi kalsiyum ağırlıklı besinleri sofradan eksik etmeyin.

. Depolarda bekletilmiş ve dondurulmuş gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durun.

. Mevsimine uygun meyve-sebzeleri yiyin.

. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri alın.

. Günde en az 6-7 saat uyumaya çalışın.

. Gün içinde fırsat buldukça açık havada temiz havadan ve güneşten faydalanın.

. Haftada en az 5 gün spor yapın. Alerjik bünyeliyseniz, yüzmeyi tercih edin.

. Hava şartlarına uygun kıyafet seçin, ısı değişimlerinin olduğu süreçte ne çok kalın ne de çok ince giyinin.

. Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.

. Ellerinizi sık sık yıkayın.

. Grip ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerle temastan kendinizi koruyun.

. Sık dokunulan eşyaları sürekli temizleyin.

. Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.

. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.

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