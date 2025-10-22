Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası üzerine ailenin avukatı açıklama yaptı. Tatlıtuğ'un kanuni itiraz haklarını kaçırdığı için kısa süreli bir tutukluluk yaşadığı belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

Ünlü oyuncu ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia edildi.

İddialara ilişkin ailenin avukatı Halil İbrahim Ateş açıklama yaptı.

SERBEST BIRAKILDI

Ateş, paylaşımında Tatlıtuğ'un bir süre önce sözlü bir tartışma yaşadığını ve karşı tarafın şikayeti üzerine adli sürecin başladığını dile getirdi.

"Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır." ifadelerini kullanan Ateş, "Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır." dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...