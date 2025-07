Kızı paylaştı: Konuşamıyor, yürümekte zorlanıyor...

Ünlü aktör Bruce Willis'in sağlığı her geçen gün daha da kötüleşiyor. Artık konuşamıyor, okuyamıyor, yürümekte zorlanıyor.



2022 yılında afazi teşhisi konulan usta oyuncunun hastalığı, tedavisi olmayan frontotemporal demansa evrildi.



Willis'in kızı Tallulah Willis, yaptığı son açıklamada babasının artık konuşamadığını duyurdu.



Ünlü oyuncunun sadece motor becerilerini değil, aynı zamanda ünlü bir isim olduğunu ya da hangi projelerde yer aldığını bile hatırlamakta zorlandığını ifade etti.



Willis sağlık durumu kötüleştikçe, kamusal yaşamdan tamamen çekildi ve günlük ihtiyaçları için eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn'e bağımlı hâle geldi.



Ailesi, aktörün her gün yanında bulunarak hem fiziksel hem de duygusal destek sağlamaya devam ediyor.



Sanatçının 31 yaşındaki kızı Tallulah, bir süre önce babasıyla evde vakit geçirirken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.