Kızıl Goncalar’a Kevser geliyor (Selen Kurtaran kimdir?)

30 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonu açacak olan Kızıl Goncalar'a yeni bir karakter katıldı. Kızıl Goncalar’a Kevser karakteri katıldı. Dizinin yeni isimlerinden Kevser'i Selen Kurtaran canlandıracak. Peki, Kızıl Goncalar’ın Kevser'i Selen Kurtaran kimdir?

Kızıl Goncalar’a Kevser geliyor (Selen Kurtaran kimdir?)

Kızıl Goncalar ekibi genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin 'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar’a Selen Kurtaran dahil oldu.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONUNDAN İPUÇLARI

Vahid’in gelişinin ardından oğlu Cüneyd’le hesaplaşması diziye damga vurmaya devam edecek. Acımasızlıkta sınır tanımayan Vahid, Zeynep’e (Mina Demirtaş) çok zor günler yaşatacak. Bu arada hapse düşen Zeynep’in annesi Meryem’in de (Özgü Namal) başına şoke eden bir olay gelecek. Diziye iki yeni karakterin gireceğie Kevser rolü Selen Kurtaran’ın oldu. Meryem’in yolu hapishanede Kevser’le kesişecek.

SELEN KURTARAN KİMDİR?

1989 doğumlu Selen Kurtaran, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Mazi Kalbimde Yaradır ve Galip Derviş gibi dizilerinin yanı sıra, birçok reklam projesinde yer aldı.

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