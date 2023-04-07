Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? 22. bölüm için karar verildi

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK’ün verdiği ceza nedeniyle bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK’ün verdiği 5 kez yayın durdurma cezasının 7 Nisan itibariyle uygulanması istenmişti. Bu cezaya karşı Show TV avukatları itiraz hakkını kullanmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci nedeniyle dizi bu akşam yayımlanacak.
DURDURMA CEZASININ NEDENİ
Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Bu sahne sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Diziye RTÜK tarafından kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve para ceza verilmişti.