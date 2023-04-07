Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? 22. bölüm için karar verildi

DURDURMA CEZASININ NEDENİ

Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Bu sahne sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Diziye RTÜK tarafından kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve para ceza verilmişti.