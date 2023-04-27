Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölüm tarihi belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve para cezası verilmişti.

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Nisan Cuma akşamı 23. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.