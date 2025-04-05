Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol vedası: Pembe Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkıyor mu?

Üç sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NEDEN AYRILIYOR?



Hikâyenin gidişatı içinde Pembe’nin artık yeni bir rolünün kalmadığı, bu nedenle de karaktere bir final sahnesi yazıldığı belirtiliyor. Oyuncunun vedasının ardından dizinin dengesinde nasıl bir değişim yaşanacağı şimdiden merak konusu.

30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak olan "Kızılcık Şerbeti"nin bu kez nasıl sezon finali yapacağı da şimdiden merak konusu…