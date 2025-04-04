Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol vedası: Pembe Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinden veda haberi geldi. Eşi Abdullah'ın ihanetiyle bir kez daha sarsılan Pembe karakteri Kızılcık Şerbeti dizisine veda edecek. Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanına Pembe'nin Abdullah'a attığı tokat sahnesi damga vurmuştu.
Üç sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.
30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak olan "Kızılcık Şerbeti"nin bu kez nasıl sezon finali yapacağı da şimdiden merak konusu…
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