Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol vedası: Pembe Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?

Üç sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren değerli oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hiayesinin bittiği belirtildi.