Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi planlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yine çok heyecanlı ve nefes nefese olayların yaşanacak.

KAYRA ŞENOCAK KIZILCIK ŞERBETİ'NDE Bahtiyar Memili ve Yiğit Kirazcı‘dan sonra diziye yeni bir oyuncu daha kadroya katıldı. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna katıldı. Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak ve karakterin Nursema’yla (Ceren Karakoç) bağlantısı olacak.