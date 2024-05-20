Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yeni sevgilisi Aleyna Yalçın kimdir?

6 seviyesi olan Vaganova sınavlara girdi, en son 4. seviye diplomasını aldı ve hala eğitimine, sınavlarına devam etmektedir. Bunun yanında İngiliz bale methodu olan Royal Academy of Dance sınavlarına girerek 6. seviyeye kadar olan tüm sınavları başarıyla tamamladı.



Ritmik jimnastik eğitimi de bulunan Aleyna, Aytunç Bentürk Dans Akademi’de girdiği bursluluk sınavından yüzde yüz burs kazanarak burada Latin Dansları eğitimini aldı. Modern dans eğitimini, gönderdiği audition video üzerine yine burs kazanarak gittiği Joffrey Ballet School (Los Angeles) Jazz&Contemporary programını tamamlayarak almıştır. Burada contemporary, modern dance, jazz, contemporary ballet, pointe, classical ballet, variations, partnering, hiphop, floorbarre gibi birçok ders aldı ve California State University’de gerçekleşmiş olan performansta iki ayrı koreografın koreografisinde yer aldı.



SoYouThinkYouCanDance yarışmasının koreografları ve eski yarışmacıları olan Allison Holker, Mark Kanemura, Chehon Wespi-Tschoop, Twitch, NappyTabs, Jennifer Lopez’in koreografı Liz İmperio, Anh Dillon, Shelie Cash, Yusha Sorzano, Mecca ve Ballet Red kurucusu Josie Walsh gibi isimlerden ders alma imkanı buldu. Dans Fabrika’da HipHop eğitimi almış, aynı zamanda burada modern dans branşında eğitmenlik yapmıştır. Avrupa’da gittiği WhesDanceConvention’da Yannis Marshall, Kaelyn Harris, Alexander Chung, Laure Cortellemont, Hamilton Evans, Kenzo Alvares gibi tanınmış dansçılardan ders alarak hiphop ve street jazz alanında kendini geliştirme imkanı buldu. Hakim olduğu dans türleri bale, çağdaş bale, modern dans, jazz, funk, hiphop, street jazz ve sosyal latindir. Şu anda eğitmenliğine OdaDans’ta ve Fmv Özel Ayazağa Işık Okullarında devam ederken, aynı zamanda bale eğitimine de devam etmektedir.