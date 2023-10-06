Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündeme gelen Yiğit Kirazcı 17 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Yiğit Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamladı.



Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldıı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırdı.