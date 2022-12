KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar kimdir, mesleği ne?

Sibel Tatar, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa’da tamamlayan Sibel Tatar, Üniversite eğitimi için 1984 yılında İstanbul’a gitti.



Hukuk eğitimini sürdürürken 15 Ekim 1988 yılında Eşi Ersin Tatar’la evlendi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Sibel Tatar, evlendikten sonra iki yıla yakın eşiyle birlikte Londra’da yaşadı. Akabinde İstanbul'a dönerek Hukuk stajını tamamlayıp İstanbul Barosuna kaydoldu. Yurtdışında yaşadığı sürece Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde aktif üye olarak görev yaptı ve bir çok proje gerçekleştirdi. 2001 Yılına kadar yurt dışında yaşayan Sibel Tatar, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ailesi ile birlikte dönüş yaptı.



2001 yılından 2006 yılına kadar Av. Oktay Feridun ve Ortakları hukuk bürosunda görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Kanal T Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine getirildi.



2014 yılında Pandora's Trading Ltd'e ait Pandora' s isimli bir iş yeri kurdu ve ticarete girdi. Konsept olarak Almanya ve Türkiye’den firmalardan getirdiği dekoratif ev eşyaları, ev tekstil ürünleri, mutfak malzemesi, çocuk kıyafetleri ve oyuncak satışı gerçekleştirerek Kıbrıs Türk halkına yenilikçi bir hizmet getirdi. Girişimci yanı her zaman göz önünde olan Sibel Tatar ayrıca Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneğinin ‘de onursal üyesidir.



Sosyal hayata ve Sosyal sorumluluğun önemine inanan Sibel Tatar, Girne Inner Wheel kulübünde de aktif olarak görev almış ve 2009-2010 yıllarında Girne Inner Wheel Kulübü’nün Başkanlık görevini yürütmüştür.



2018 yılında Bellapais Inner Wheel Kulübü’nü kurdu. 3 yıla yakın başkanlık yaptığı Derneğin Kurucu Başkanı olarak aktif rol almaktadır. Bellapais Inner Wheel Derneği’nde Bellapais köyü kavşağındaki heykel ve peyzaj projesi, binlerce öğrenciye ulaşan “Dilek Ağacı” projesi, yüzlerce kadına SMEAR testi ve spiral projesi, 78 öncü kadının hikayesini anlatan “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” kitap projesi, Covid- 19 pandemi döneminde 25, 000 adet yıkanabilir maske dağıtımı, Erzincan ve İzmir depremlerinin her birine katkı ve eğitim bursu dağıtımını sağlamıştır.



İki kız çocuğu annesi olan Sibel Tatar, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.