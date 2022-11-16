 Köfte bozbaş (küfte bozbaş) nasıl yapılır? İşte malzemeleriyle birlikte köfte bozbaş tarifi... | N-Life

Köfte bozbaş (küfte bozbaş) nasıl yapılır? İşte malzemeleriyle birlikte köfte bozbaş tarifi...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ait çok eski ve çok lezzetli bir ana yemek olan köfte-bozbaş zaman zaman yemek programlarına da konu oluyor. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilen köfte bozbaş en farklı kılan ise içerisine kuru erik konulması. Peki, köfte bozbaş nasıl yapılır? İşte malzemeleriyle birlikte köfte bozbaş tarifi...

Köfte bozbaş (küfte bozbaş) nasıl yapılır? İşte malzemeleriyle birlikte köfte bozbaş tarifi...

Sıradan et yemeklerinden sıkılanlar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün meşhur yemeklerinden köfte bozbaşın tarifini derledik. 

Malzemeler:

1 adet yumurta,
kuzu kıyma,
nohut,
patates,
et suyu,
erik kurusu,
soğan,
nane,
zerdeçal


Köfte Bozbaş Yapılışı:

Önceden suda bekletilen 1.5 bardak nohut sıcak su eklenen tencereye alınır. 1 kilo kadar kıyma yoğurma kasesine alınır.

Kıymaya tuz, zerdeçal ve karabiber eklenir. Bir yumurta kırıldıktan sonra küçük bir kaseye pirinç aktarılır.

Soğanlar soyulur ve incecik kıyılır. Harcın bütün malzemeleri kıymaya yedirilerek yoğrulur.

Köfteler avuç içi kadar açılır, içlerine erik kurusu koyulur ve kapatılarak köftelere şekil verilir.

Önceden hazırlanmış et suyunun bir kısmı ayrı bir tencereye alınır, üzerine biraz kaynar su eklenir. Yuvarlak şekillenen içi erik kurulu köfteler birer birer tencereye atılır.

Soyulup doğranan patatesler de tencereye atılır. Tencereye zerdeçal ve safran serpilir. Süzülen nohut da tencereye alınır.

Köfte bozbaş taze nane eklendikten sonra servise hazırdır.

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