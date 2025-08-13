Konforun zirvesinde bir yaşam!

Ünlü gün batımları, 2 kilometrelik sahil şeridi, kültürel etkinlikleri, eğlenceli sosyal hayatı ve alışveriş olanakları ile yıl boyu canlı bir yaşamın devam ettiği Turgutreis’te; denize sıfır konumu, mimarisi, sosyal yaşam olanakları, kendine ait özel plajı ve iskelesi ile adından söz ettiren Mavi Arya’da ikinci etap tamamlandı. İki etaptan oluşan projede yaşam; keyifli etkinlikler, sanatsal buluşmalar, yaşam ve yatırım ayrıcalıklarıyla devam ediyor.

Sahip olduğu donanım, altyapı çözümleri, özel plajı ve dört mevsim sürdürülebilir yaşam özellikleriyle Bodrum’un yeni nesil konut anlayışına yön veren Mavi Arya, bölgenin en kapsamlı ve vizyoner markalı konut projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek yaşam standartlarıyla bölgedeki dönüşümün simgelerinden biri haline gelen Mavi Arya, yaşamın her anını konfor, estetik ve işlevsellikle buluşturuyor. Proje sunduğu mimari kalite, altyapı güvencesi ve sosyal donatılarıyla yatırımcısına güçlü bir yaşam ve yatırım değeri sunuyor.