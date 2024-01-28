Konser yolunda rahatsızlandı! Alişan hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'e konsere giderken rahatsızlanan türkücü Alişan hastaneye kaldırıldı.

Konser yolunda rahatsızlandı! Alişan hastaneye kaldırıldı

Alişan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine konsere gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklamada bulunan türkücü, ameliyatı olacağını duyurdu.

"ACİL AMELİYAT DENMESE GELECEKTİM"

Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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