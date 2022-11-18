Konya Büyükşehir Belediye Başkanı MasterChef'e konuk oldu... Uğur İbrahim Altay kimdir?

Sevilen yemek programı MasterChef'in, 18 Kasım akşamında ekranlara gelecek 130. bölümünün konuklarından biri de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Altay, yarışmaya ev sahipliği yapan Japon Kyoto Parkı hakkında "Kyoto ve Konya arasında bir kardeşlik ilişkisi kuruldu. Bu park 40 bin metrakarelik alanda onun anısına kuruldu." dedi.



Uğur İbrahim Altay kimdir?



Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.



1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.



Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.



Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.



29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.