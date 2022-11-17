 Kristen Stewart yönetmen koltuğuna oturuyor | N-Life

Kristen Stewart yönetmen koltuğuna oturuyor

Alacakaranlık, Charlie’nin Melekleri, Spencer ve Derin Sular gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Kristen Stewart, yönetmenliğe adım atıyor.

Kristen Stewart yönetmen koltuğuna oturuyor

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Yönetmen David Cronenberg, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ı bir araya getirmek istiyor

Yönetmen David Cronenberg, Kristen Stewart ve Robert Pattinson'ı bir araya getirmek istiyor

Son dönemde David Cronenberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Crimes of the Future filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Kristen Stewart, yönetmen oluyor. Deadline’ın haberine göre Stewart, Lidia Yuknavitch’un kitabı The Chronology of Water’ı beyazperdeye taşıyacak. Filmin başrolünde ise The Father filmiyle eleştirmenlerden tam not alan Imogen Poots yer alacak.

Kristen Stewart yönetmen koltuğuna oturuyor - 1

32 yaşındaki oyuncu, daha önce Come Swim adında kısa bir filmin yönetmenliğini yapmıştı. , Cannes ve Sundance gibi festivallerde gösterilmişti.

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