Kristen Stewart yönetmen koltuğuna oturuyor

Son dönemde David Cronenberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Crimes of the Future filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Kristen Stewart, yönetmen oluyor. Deadline’ın haberine göre Stewart, Lidia Yuknavitch’un kitabı The Chronology of Water’ı beyazperdeye taşıyacak. Filmin başrolünde ise The Father filmiyle eleştirmenlerden tam not alan Imogen Poots yer alacak.



32 yaşındaki oyuncu, daha önce Come Swim adında kısa bir filmin yönetmenliğini yapmıştı. Film, Cannes ve Sundance gibi festivallerde gösterilmişti.