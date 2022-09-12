Kara listeye alınan aktivist ve oyuncu Marsha Hunt hayatını kaybetti

1930'lu ve 1940’lı yılların Hollywood’unda altın çağını yaşayan oyuncu ve aktivist Marsha Hunt hayatını kaybetti.

Kid Glove Killer, Pride and Prejudice, Born to the West ve The Happy Time gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu ve aktivist Marsha Hunt 104 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca aktivist olan oyuncu, açlık ve iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışmıştı.