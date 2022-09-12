Kara listeye alınan aktivist ve oyuncu Marsha Hunt hayatını kaybetti
12.09.2022 14:23
1930'lu ve 1940’lı yılların Hollywood’unda altın çağını yaşayan oyuncu ve aktivist Marsha Hunt hayatını kaybetti.
Kid Glove Killer, Pride and Prejudice, Born to the West ve The Happy Time gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu ve aktivist Marsha Hunt 104 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca aktivist olan oyuncu, açlık ve iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışmıştı.
AFP
KARA LİSTEYE ALINDI
1935 yılında The Virginia Judge adlı filmle sinemaya ilk adımını atan Hunt, 20. yüzyılın ortalarında ABD'de komünizmle bağları olduğu şüphelenilen kişileri araştıran komite tarafından kara listeye alınmıştı. Kariyeri boyunca elliden fazla filmde rol alan oyuncunun komünist partiye üye olmadığı bilinirken, sivil özgürlükleri desteklemesi yıldıza şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmuştu.
Oyuncunun Kaliforniya, Sherman Oaks'ta doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.