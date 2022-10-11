10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisi açıklandı

Bu yıl 21-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak 10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisi belli oldu.

10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisi açıklandı

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun başkanlık edeceği jüride, Cannes Film Festivali'nin Film Departmanı Direktörü ve Festival Direktör Yardımcısı Christian Jeune; 2010'da Avrupa Film Akademisi "Eurimages Yılın Yapımcısı" ödülüne layık görülen ve Oscar Akademisi, Avrupa Film Akademisi ve Asya Pasifik Akademisi üyesi yapımcı Zeynep Atakan, "Sokaktaki Adam", "Mavi Gözlü Dev", "Yarım Kalan Mucize" ve "Çelo" adlı filmlerde imzası bulunan yönetmen Biket İlhan ile "Eşik" romanıyla 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü ve "Son Bakış" romanıyla 2020 Duygu Asena Roman Ödülü'nü kazanan yazar ve antropolog Irmak Zileli yer alıyor.

Festivalde, kategori ödülleri dışında ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü verilecek.

FİYAB jürisinde, 2015'ten beri Uluslararası Film Yapımcıları Birliği (FIAPF) Yönetim Kurulu Üyesi olan yapımcı Osman Subaşı, FİYAB’ın kurucularından ve yönetim kurulu üyesi, yapımcı Ramazan Arman ile bağımsız sinemacı olarak çalışmalarını sürdüren yönetmen ve yapımcı Sevinç Gül Akdere bulunuyor.

SİYAD ÖDÜLÜ AGAH ÖZGÜÇ ANISINA VERİLECEK

Festivalin ulusal yarışmasında, nisanda yaşamını yitiren sinema araştırmacısı Agah Özgüç anısına Sinema Yazarları Derneği tarafından ilk kez SİYAD Ödülü verilecek. SİYAD jürisi, sinema yazarları Ali Can Sekmeç ve Ali Ulvi Uyanık ile 2022'de SİYAD Onur Ödülü'ne layık görülen yönetmen Engin Ayça'dan oluşuyor.

Ulusal yarışmada Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilen Film–Yön En İyi Yönetmen Ödülü jürisinde ise dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirdiği "Can" filmiyle, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen yönetmen Raşit Çelikezer, "Sır Çocukları" ve "Janjan" filmleriyle çok sayıda uluslararası festivalde ödül alan Türk Sinema Vakfı Genel Sekreteri Aydın Sayman ve "Uzak Ülke" filminin yönetmeni Kubilay Erkan Yazıcı yer alıyor.

10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisi açıklandı - 1

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