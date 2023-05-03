100 eser "Tuvalde Yüzyıl" sergisinde sanatseverlerle buluştu

Sergide kamu kurumları, bankalar ve üniversitelerin önemli katkılarının bulunduğunu belirten Çetin, serginin sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.



Çetin, "Yüz yıl içerisinde resim sanatımız nereden nereye geldi, hangi aşamalardan geçti, bu sergide bir şekilde onu da görebiliyoruz. Sadece sergiden ibaret değil bu program" dedi.

Küratör Siret Uyanık ise Türk sanatının önemli isimlerinden oluşan seçkinin, çok önemli koleksiyonlardan alınan eserlerle sanatseverlere sunulduğunu anlattı.



Türk resim sanatında iz bırakan ressamların eserlerinin yer aldığı "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi, 2 Temmuz'a kadar CerModern'de ziyaretçilerini ağırlayacak.